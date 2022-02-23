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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Maç öncesi çalışmalarını sürdüren Karadeniz ekibi, günü Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen çift antrenmanla tamamladı. Isınma hareketleri ile başlayan günün ilk antrenmanı top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. Günün ikinci antrenmanında da top kapmaca ve taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlıkları devam eden file bekçisi Gökhan Akkan ile Aminu Umar takımdan ayrı olarak bireysel çalışmasını sürdürdü.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Karadeniz, Rizespor, Spor, Güncel, Haberler

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