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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

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Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Ligin ilk 7 haftasında sadece 1 puan toplayabilen Çaykur Rizespor, 7. hafta karşılaşmalarında Medipol Başakşehir karşısında sahadan 3-0'lık skor ile mağlup ayrıldı. Pazar günü oynanan maçın ardından haftanın ilk gününde izinli olan takım bugün 8. haftanın hazırlıklarına başladı. Çaykur Didi stadında 3 Ekim Pazar günü saat 19.00'da oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına start veren Yeşil-Mavili ekip, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ve kondisyon çalışmasının ardından 5'e 2 top kapma ile antrenmanını gerçekleştirdi. İkinci bölümde ise çift kale maç yapan takım antrenmanı sonlandırdı.

Öte yandan Medipol Başakşehir maçı kadrosunda yer almayan Fernando Boldrin takımla beraber antrenmana çıkarken bir süredir sakatlıkları devam eden Cemali Sertel ve Lebogang Phiri ise takımdan ayrı antrenman gerçekleştirdi. - RİZE

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Galatasaray hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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