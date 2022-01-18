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Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Çaykur Rizespor, evinde oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Rizespor, yarın sahasında Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçı öncesi son antrenmanını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, top kapmaca ile sürüp, çift kale maç ile son buldu.Hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başlayan yeşil-mavili takım, 18 puanla ligde 19'uncu sırada yer alıyor.


Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor maçına hazır

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Rizespor, Çaykur, Spor, Haber

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