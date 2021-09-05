Çaykur Rizespor, forvet Pohjanpalo ile anlaştı
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Çaykur Rizespor, forvet Pohjanpalo ile anlaştı

Çaykur Rizespor, forvet Pohjanpalo ile anlaştı
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo'yu (26) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo'yu (26) kiralık olarak kadrosuna kattı.

Çaykur Rizespor, Bayer Leverkusen'de forma giyen Finlandiyalı forvet Joel Pohjanpalo ile anlaştı. Yeşil mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Çaykur Rizepsor'umuz 26 yaşındaki hücum oyuncusu Joel Pohjanpalo'yu 1 yıllığına kiralık olarak renklerine katmıştır. Joel Pohjanpalo'ya kulubümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz. Camiamıza ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur" denildi.


Çaykur Rizespor, forvet Pohjanpalo ile anlaştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci

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