Çaykur Rizespor, Fin santrfor Pohjanpalo'yu kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizepsor, Finlandiyalı santrfor Joel Pohjanpalo'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki Fin hücum oyuncusunun kiralık olarak 1 yıllığına transfer edildiği belirtilerek, "Joel Pohjanpalo'ya kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı