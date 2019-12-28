: Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçına odaklandı

28.12.2019 14:05 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:10

Süper Lig'de ilk yarının son haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un kulüp başkanı Hasan Kartal, Vedat Muric'i satmakla çok doğru karar verdiklerini belirterek, "Yerine aldığımız sporculardan bir Vedat daha çıkarsak çok iyi olurdu. Bize karşı oynayacak. Bizde sorun yok. Takıma güveniyoruz." dedi.

Kartal, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, lige başlangıçlarının iyi olduğunu ancak ilerleyen süreçte bütün takımların yaşadığı gibi ivme kaybettiklerini söyledi.

Ligde topladıkları puana razı olmadıklarını vurgulayan Kartal, "Futbolun içinde her şey var, eleştiriye açığız. Yaptığımız yanlışları, doğruları eleştirin. Biz inandığımız doğruları yapıyoruz. Ufak tefek hatalar her yerde olur. Tüm arkadaşlarla elimizden geleni yaptığımıza eminim. Ruhen rahatım. Rizespor'u daha iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Kulüplerin birbirine dost olmasından yanayım"

Hasan Kartal, bu sezon maçlarda yaşanan hakem hataları sonrasında bilerek açıklama yapmamayı tercih ettiğinin altını çizerek, "Kayserispor maçında yediğimiz gol bariz bir hataydı. Hakem VAR'a gitti. Hatayı gördüğü halde golü vermesinde korkunç tereddütümüz var. Çıkıp konuşsaydık karşımıza yeni düşmanlar yaratabilirdik. Kulüplerin birbirine dost olmasından yanayım." ifadelerini kullandı.

Hataları yapan hakemlere başka yerlerde görev verildiğini dile getiren Kartal, şöyle devam etti:

"Burada federasyon karar vermeli. Hakemler bizim, onlara da sahip çıkmalıyız ama bariz çok büyük hatalara da sabredemiyoruz. Genelde MHK ve TFF'nin hakem hatalarını söylemesi ve cezasını vermesi lazım. Kulüpler söyleyince camialar ve taraftarları karşı karşıya geliyor. Taraftarların birbirine dost olacak şekilde konuşması lazım. Bu sezon Kayserispor ve Trabzonspor maçlarından sonra konuşmayı çok düşündüm. Trabzonspor ile ufak tefek sorunlarımız oldu ama iyiye giden bir görüntümüz var. Konuşmam doğru olmazdı. TFF düşünmeli. Şehirleri birbirine düşürecek söylemlerden kaçınmalıyız."

Kartal, geçen sezon Galatasaray maçından sonra sert çıkışı olduğunu anımsatarak, "Galatasaray maçında hakem hatası yoktu, art niyet vardı. Öyle bir maç şimdiye kadar yaşanmadı. Bu nedenle tepkimi ortaya koydum. Geçen sezon Çaykur Rizespor-Galatasaray maçındaki hataları başka yerde görmedim. Artık sabrım taştı. Belki daha dikkatli olmamız gerekiyordu ama olmadı. Geçen sezon İstanbul'daki Fenerbahçe maçında da hakem hataları vardı ama bu kadar bariz değildi. MHK bu hataları değerlendirsin. Puanlama sistemi var. Bunları açıklasınlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Rizespor milliyetçisiyim"

Hasan Kartal, sosyal medyada kendisinin Fenerbahçe ile yakın gösterildiği yönündeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Benim Fenerbahçe ile hiçbir bağlantım yok. 2009 yılında Rizespor yönetimine girdim. O zamana kadar hiç stadyuma girmemiştim. Benim Galatasaray ve Fenerbahçe ile hiçbir bağlantım olmamıştır. Ben Rizespor milliyetçisiyim. Kulüpleri büyüten bizleriz. Rizeli bir başka kulübü tutarsa, Artvinli bir başka kulübü tutarsa o başka kulüpler büyüyor, biz küçük kalıyoruz. Nüfus kağıdında Rize yazan kişilerin Rizespor'u tuttuğu zaman bizim büyük olduğumuz gündür. Bir yerde birleşmemiz lazım. Birleşirsek bir yerlere gidebiliriz."

Sezon başında Vedat Muric'in Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleştiğini anımsatan Kartal, "Vedat Muric'i satmakla çok doğru karar verdik. Yerine aldığımız sporculardan bir Vedat daha çıkarsak çok iyi olurdu. Bize karşı oynayacak. Bizde sorun yok. Takıma güveniyoruz. Bizim takımın ne yapacağı tam belli olmuyor. Şansımız iyi gitmiyor bazen. Artık şanstan ziyade iyi işler yapmamız gerekiyor." şeklinde görüşlerini aktardı.

"Doğruları yaparak başarılı olmalıyız"

Hasan Kartal, 2016-2017 sezonunun son haftasında oynanan Trabzonspor-Bursaspor maçında Trabzonspor'un teknik direktörü Ersun Yanal'ın bugün Fenerbahçe'nin başında olduğunun hatırlatılması üzerine ise "Takımlarda yapılan yanlışlardan yönetimler sorumludur. Komşuya, başka takımlara suç atmaya gerek yok. Biz doğruları yaparak başarılı olmalıyız. Bugün yaşanacak başarısızlıktan tek başıma ben değil, bütün yönetim sorumludur." diye konuştu.

Kendi taraftarlarının yanı sıra başka takım taraftarlarının da sosyal medyadan kendisine küfür ettiğine değinen Kartal, "100 tane mesaj geliyorsa 99'u küfür. Aralarından 10 tane seçiyorum cevap veriyorum. Hepsinden geri dönüşlerde olumlu cevap alıyoruz. Bana küfür eden çoğu kişiye, 'Büyüyünce inşallah başkan olursun.' diyorum. Diyaloğa girdiğimizde çoğu kişi yazdıklarını siliyor. Taraftarlar özünde iyi insanlar ama kızgınlıklar, hataları beraberinde getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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