: Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Ç. Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, hakemi kim?

28.12.2019 10:35 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:43

Süper Lig'in ilk yarısının son haftasına girilirken zirve yarışı heyecanı arttı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı da büyük heyecana sahne olacak. Spor severlerin merakla beklediği maç öncesi Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor Fenerbahçe maçı hangi kanalda, Ç. Rizespor Fenerbahçe şifresiz mi, Çaykur Rizespor Fenerbahçe hakemi kim ve Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı nerede oynanacak gibi konular araştırıldı.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe maçı 29 Aralık Pazar günü saat 19.00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe beIN SPORT 1 kanalından yayınlanacak.

Ç. RİZESPOR FENERBAHÇE ŞİFRESİZ Mİ?

Çaykur Rizespor Fenerbahçe ücretli platform olan beIN SPORT'tan yayınlanacak.

ÇAYKUR RİZESPOR FENERBAHÇE HAKEMİ KİM?

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 17. haftasında 29 Aralık 2019 Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçı Halil Umut Meler yönetecek.

Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İlker Takpak yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam. VAR hakemi olarak Serkan Tokat, AVAR hakemi olarak da Kerem Ersoy görev yapacak.

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