Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 5 Aralık Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Futbolcular, Mehmet Cengiz Tesislerinde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dar alanda pas çalışması yaptı.

Yeşil-mavililer antrenmanı, taktik çalışmasının ardından yarı sahada yaptıkları çift kale maçla tamamladı.

Ameliyatı sonrası tedavisine devam edilen Mendes, antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı çalışmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı

Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! A Milli Takım yeni bir yıldız kazandı

 5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday

5'te 5 yapamazsa yolcu! İşte Fenerbahçe'de Vitor Pereira yerine düşünülen 4 aday

 Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte cevabı

Kavga görüntüleri ortaya çıkan İrfan Can, kaç maç ceza alacak? İşte cevabı

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title