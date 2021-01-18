Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo ile anlaştı
18.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:32
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, yarın Rize'ye gelecektir." ifadelerine yer verildi.
Sabo, Fatih Karagümrük'te bu sezon 5 gol attı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı