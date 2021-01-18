Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo ile anlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo ile anlaştı

18.01.2021 21:29 | Son Güncelleme: 18.01.2021 21:32
Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'te oynayan Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz Fatih Karagümrük forması giyen Erik Sabo ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır. 29 yaşındaki Slovak orta saha oyuncusu, yarın Rize'ye gelecektir." ifadelerine yer verildi.

Sabo, Fatih Karagümrük'te bu sezon 5 gol attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli Nikol Paşinyan
Magazin Aleyna Tilki Bülent Ersoy Demet Özdemir Jennifer Lopez
Spor Arda Turan Emre Taşdemir Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük'ün Slovak futbolcusu Erik Sabo ile anlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 21:33:20. #1.14#
title