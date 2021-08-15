Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı
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Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0'lık skor ile mağlup olan Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Ligin ilk haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 3-0'lık skor ile mağlup olan Çaykur Rizespor, Fatih Karagümrük karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'de Çaykur Didi Stadyumu'nda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanla ısınma hareketleri ile başladı. Ardından düz koşu yapan oyuncular ana bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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