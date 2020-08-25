Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile anlaştığını duyurdu
Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
25.08.2020 13:00 | Son Güncelleme: 25.08.2020 13:03
Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Rizespor, 22 yaşındaki oyuncu Fabricio Baiano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Pertekiz Ligi ekiplerinden CS Maritimo'den transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymişti. - RİZE
Kaynak: İHA