Çaykur Rizespor, Fabricio Baiano ile anlaştığını duyurdu Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Çaykur Rizespor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Rizespor, 22 yaşındaki oyuncu Fabricio Baiano ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Pertekiz Ligi ekiplerinden CS Maritimo'den transfer edilen futbolcu, geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği'nde kiralık olarak forma giymişti. - RİZE Kaynak: İHA