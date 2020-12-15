Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
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Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

15.12.2020 11:58 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:01
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Çaykur Rizespor - Eskişehirspor arasında oynanacak. Peki Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?

Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?

Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.

ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?

HAKAN CEYLAN(Hakem)

GÖKMEN BALTACI(1. Yardımcı Hakem)

HÜSEYİN AYLAK(2. Yardımcı Hakem)

SİNAN ÖZCAN(Dördüncü Hakem)

CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)

ŞAHSUVAR ERBAŞ(Temsilci)

TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)

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