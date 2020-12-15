Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Çaykur Rizespor - Eskişehirspor arasında oynanacak. Peki Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?