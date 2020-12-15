Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. 5. tur karşılaşmaları bugün başlıyor. Bu maçlardan birisi de Çaykur Rizespor - Eskişehirspor arasında oynanacak. Peki Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak?
Süper Lig maçlarının ardından Ziraat Türkiye Kupası müsabakaları başlıyor. Peki Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta başlayacak? Maç hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...
ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı 15 Aralık Salı 2020 günü (bugün) saat 15:00 'da başlayacaktır. Maç bu akşam başlıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA OYNANACAK?
Çaykur Rizespor - Eskişehirspor maçı ASpor ekranında yayınlanacak. Ziraat Türkiye Kupası maçları ASpor kanalında yayınlanıyor.
ÇAYKUR RİZESPOR - ESKİŞEHİRSPOR MAÇI HAKEMLERİ KİM?
HAKAN CEYLAN(Hakem)
GÖKMEN BALTACI(1. Yardımcı Hakem)
HÜSEYİN AYLAK(2. Yardımcı Hakem)
SİNAN ÖZCAN(Dördüncü Hakem)
CENGİZ AKYÜZ(Gözlemci)
ŞAHSUVAR ERBAŞ(Temsilci)
TEMEL TÜYSÜZ(Temsilci)