Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştı.

Günü tek antrenmanla tamamlayan Karadeniz ekibi, ısınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanda, taktiksel organizasyonlar, pas ve dar alan oyunları üzerinde durdu.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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