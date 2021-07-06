Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
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Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-mavili oyuncuların, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştığı belirtildi.

Karadeniz ekibinin, günü tek antrenmanla tamamladığı aktarıldı. Isınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanda, taktiksel organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu kaydedildi.

Dün akşam kampa katılan Loic Remy'nin, takımla ilk antrenmanına çıktığı ifade edildi.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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