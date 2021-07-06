Çaykur Rizespor, Erzurum kampında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampındaki antrenmanlarını sürdürüyor.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-mavili oyuncuların, Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalıştığı belirtildi.
Karadeniz ekibinin, günü tek antrenmanla tamamladığı aktarıldı. Isınma ve kuvvet çalışmasıyla başlayan idmanda, taktiksel organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde durulduğu kaydedildi.
Dün akşam kampa katılan Loic Remy'nin, takımla ilk antrenmanına çıktığı ifade edildi.
Çaykur Rizespor, hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf