Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında günü iki antrenmanla tamamladı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki Erzurum kampında günü iki antrenmanla tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-mavili oyuncular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Eğitim Merkezi'nde çalıştı.

Erzurum kampında bir haftayı geride bırakan Karadeniz ekibi, günün ilk antrenmanında ısınma ve kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Ardından üç gruba ayrılan takımın antrenmanı, yarı sahada çift kale maç, taktiksel çalışmalar ve düz koşu ile son buldu.

Akşam antrenmanında kendi arasında iki gruba ayrılan futbolcular, hazırlık maçı ile günü tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Henry Onyekuru'nun hafta sonu Fenerbahçe'ye imza atması bekleniyor
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Kulüpler Birliği Vakfından TFF'ye çağrı Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Kaan Yıldırım Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Burak Elmas Fatih Terim Aykut Kocaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çaykur Rizespor, Erzurum'daki yeni sezon hazırlıklarına devam etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 20:08:27. #1.14#

title