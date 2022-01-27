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Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

AA, Fikret Delal - Spor
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Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Eren Albayrak için İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da, başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

AA / Fikret Delal - Spor

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, İstanbul, Rizespor, Spor, Haber

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