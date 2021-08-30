Çaykur Rizespor, Emir Dilaver ile yolarını ayırdı
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Çaykur Rizespor, Emir Dilaver ile yolarını ayırdı

Çaykur Rizespor, Emir Dilaver ile yolarını ayırdı
Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Avusturyalı defans oyuncusu Emir Dilaver ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesinin feshedildiğini bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, profesyonel oyuncuları Emir Dilaver ile sözleşmenin karşılıklı feshedildiği belirtildi.

Açıklamada, "Emir Dilaver'e kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Emir, bu sezon Rize temsilcisinde 2 maçta sonradan oyuna girerek 23 dakika forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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