Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan'ı transfer etti
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Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

23.09.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:18
Çaykur Rizespor, Doğan Erdoğan'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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