Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

AA / Fikret Delal - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek.

Son maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen yeşil-mavililer, 7 puan ile ligin son sırasında yer alıyor.

Rize ekibinde sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, Alper Potuk ve Ronaldo Mendes, kadroda yer alamayacak.

Fatih Terim, Kerem potansiyeli görünce yönetime transfer talimatını verdi: Elinizi çabuk tutun

Fatih Terim, Kerem potansiyeli görünce yönetime transfer talimatını verdi: Elinizi çabuk tutun

 Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

Fenerbahçe derbi ateşini yaktı! Videoyu izleyen taraftarlar heyecandan yerinde duramıyor

 Fatih Terim'e methiyeler düzdü! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev bekliyor

Fatih Terim'e methiyeler düzdü! Galatasaray'ın efsanesi Elmander teknik ekipte görev bekliyor

AA / Fikret Delal - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title