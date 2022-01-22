Çaykur Rizespor, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
HATAY (AA) - Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.
Yeni Hatay Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Sarper Barış Saka yönetecek.
Son maçında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 yenen yeşil-mavililer, 22 maç sonunda 21 puanla ligin 18. sırasında bulunuyor.
Rize temsilcisinde sakatlığı geçen Fransız golcü Loic Remy de kadroda yer alacak.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı yeşil-mavililer, 2-0 kaybetmişti.