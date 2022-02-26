Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak - Haberler

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Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

AA, Muhittin Sandıkçı - Spor
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Çaykur Rizespor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak.

Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Son maçında sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 kaybeden yeşil-mavililer, 26 maç sonunda 23 puan ile ligin 18. sırasında yer alıyor.

Rize temsilcisinde, sakatlığı bulunan Aminu Umar ve Gökhan Gönül kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Sabo'nun ise oynayıp oynayamayacağı maç saatinde belli olacak.

Yeşil-mavili oyuncular, son çalışmayı Rize'de yaptıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Başakşehir, Rizespor, Spor, Haberler

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