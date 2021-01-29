Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak

29.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 29.01.2021 11:06
Çaykur Rizespor, deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 22. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Yeşil-mavili ekip, mücadele öncesi son çalışmasını Rize'de yaptıktan sonra akşam saatlerinde İstanbul'a gidecek.

Sumudica yönetiminde ilk maç

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas'tan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Marius Sumudica, yeni takımının başında ilk kez Fenerbahçe deplasmanında görev alacak.

Gaziantep FK'nin başında sportif anlamda başarılı bir performans sergileyen Rumen çalıştırıcı, kulüp yönetimiyle yaşadığı polemiğin ardından görevden alınırken, Süper Lig kariyerine Çaykur Rizespor'da devam edecek.

10 futbolcu oynayamayacak

Fenerbahçe maçı öncesi Çaykur Rizespor'da 10 futbolcu, çeşitli nedenlerle kadroda yer almıyor.

Yeşil-mavili ekipte Loic Remy ve İsmail Köybaşı sakatlıkları, kaptan Abdullah Durak ise sarı kart cezası nedeniyle Fenerbahçe kafilesinde yer almayacak. Ayrıca 6 futbolcu da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin pozitif çıkması nedeniyle karantinada tutuluyor. Transfer görüşmeleri devam eden Kemal Rüzgar'ın da kafilede yer almayacak bir başka isim olduğu öğrenildi.

Öte yandan, tedavileri süren Fernando Andrade ve Eric Sabo'nun İstanbul'a götürüleceği ancak son durumlarına göre oynayıp oynamayacaklarına karar verileceği aktarıldı.

Eksiklerin çokluğu nedeniyle yeni transfer Damjan Dokovic de kafileye dahil edildi.

Yeşil-mavili ekibin İstanbul kafilesinde 3'ü kaleci 20 oyuncu bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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