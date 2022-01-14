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Çaykur Rizespor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak
AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligdeki son karşılaşmasında konuk ettiği Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan yeşil-mavililer, 20 maç sonunda 18 puan ve averajla 19. sırada bulunuyor.

Rize temsilcisinde temaslı oldukları için ülkelerinde karantina süreleri devam eden Yannick Bolasie ve Loic Remy'nin yanı sıra kırmızı kart cezalısı Gökhan Gönül ile sarı kart cezalısı Baiano, kadroda yer alamayacak.

Yeşil-mavililerde hafif sakatlığı bulunan Aminu Umar ile ilgili kararı teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sağlık kurulunun raporu doğrultusunda verecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşma, 0-0 tamamlanmıştı.

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AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri

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