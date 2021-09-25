Çaykur Rizespor deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
Yeşil-mavili kulüp ile dün sözleşme imzalayan teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, yeni takımının başında ilk maçına çıkacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.
Son maçında sahasında Altay'a 2-1 yenilen yeşil-mavililer, 6 maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayarak ligin son sırasında yer alıyor.
Rize ekibinde, sakatlığı bulunan Nathan Mozango, Ronaldo Mendes, Fernando Baiano ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.
Karadeniz ekibi, bugün İstanbul'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini bekleyecek.