Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak
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Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

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Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Antalya Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Son maçında sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan yeşil-mavililer, 36 puanla averajla 14. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sağlık sorunları bulunan Doğan Erdoğan, Godfred Donsah ve Zafer Görgen kafilede yer almıyor.

Göztepe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Trabzonspor maçında görev alamayarak bir maçlık cezasını tamamlayan kaleci Gökhan Akkan ise kafilede yer aldı.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Selim Ay, İsmail Köybaşı, Yasin Pehlivan, Tunay Torun, Yasin Meriah, Eric Sabo, Fernando Andrade ve Damjan Dokoviç kart görmesi halinde İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 2-1 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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