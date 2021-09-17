Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak - Haberler Spor
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Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

AA / Muhittin Sandıkçı - Haberler | Spor
Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak.

Yeni Adana Stadı'nda oynanacak ve saat 19: 00'da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Son maçında sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 yenilen yeşil-mavililer, ligde 4 maç sonunda henüz galibiyet elde edemezken 1 puanla 18. sırada yer alıyor.

Rize temsilcisinde sakatlığı bulunan Ronaldo Mendes, Dabo ve Cemali Sertel kadroda yer alamayacak.

Hafif sakatlığı bulunan Bolasie kafilede yer alırken futbolcunun oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

AA / Muhittin Sandıkçı - Spor Haberleri
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Haber: Çaykur Rizespor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak - Haberler Spor
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