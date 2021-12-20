Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor
Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Haberler | Spor

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, ligin 18'inci haftasında 22 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcuların ısınma hareketleri ile başladı. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu yönetiminde devam eden antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam edip, çift kale maç ile son buldu.Sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes'in takımdan ayrı çalışırken, sakatlığı bulunan Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Bryan Dabo ve Lebogang  Phiri antrenmana katılmadı.


Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor maçına hazırlanıyor

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

Turkcell Süper Kupa maçı, Katar'da oynanacak

 Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

Ligin puan tablosuna bakanlar gözlerine inanamadı! Galatasaraylılar hayrete düştü

 Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

Fenerbahçe lehine verilen penaltı kararı doğru mu? Yorumcuların hepsi aynı görüşte birleşti

Demirören Haber Ajansı / Rukiye Meyveci - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title