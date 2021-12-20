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Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çaykur Rizespor ligin 18. Haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor ligin 18. Haftasında karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Çarşamba günü oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı. Mehmet Cengiz Spor Tesislerinde, ligin 17. haftasında 1-0'lık skorla kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ilk 11'inde yer almayan futbolcular ile gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. 5'e 2 orta oyunu ile devam eden idman, çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan bir süredir sakatlığı devam eden Ronaldo Mendes'in takımdan ayrı olarak çalıştığı antrenmanda, sakatlığı bulunan Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Bryan Dabo ve Lebogang Phiri yer almadı.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı

Çaykur Rizespor, Demir Grup Sivasspor hazırlıklarına başladı

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