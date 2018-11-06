Çaykur Rizespor'dan Volkan Demirel'e "Bize Gel" Çağrısı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e, "Bize gel" çağrısında bulundu.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.
Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.
"FUTBOLU BIRAKACAĞIM YER FENERBAHÇE OLUR"
Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği öğrenildi.
Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.
YENİ TEKNİK ADAMI BEKLİYOR
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi, Cocu'nun gidişinin ardından gelecek teknik adamla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kendisini affettirip kadroya dönmeyi planlayan Demirel, sarı-lacivertli formayla futbol hayatını sonlandırma niyetinde.
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Rize taraftarı volkan gelene geç yapar..küme düşersiniz.dikkattt.Cevap Yaz 2 2 Yayından KaldırBAYC: MISIR İ ÇİNDE PATLASIN PATLAMIŞ MISIR YEMİŞ OLURSUNYayından Kaldır
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Sanki volkan gelince sizi kurtaracak defansınız e 5 gibi gelen geçen belli değil,sanki volkan gelince tali yol olacak.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Volkan kalmasi GerekkkCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Kesin gider. . . . .Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır