Çaykur Rizespor'dan Volkan Demirel'e "Bize Gel" Çağrısı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Volkan Demirel'e, "Bize gel" çağrısında bulundu.

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Volkan Demirel'e sürpriz bir teklif geldi.

Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Kapımız sana açık. İyi bir takımımız var ama abimiz yok. Seninle çalışmak isteriz" diyerek tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı bildirildi.

"FUTBOLU BIRAKACAĞIM YER FENERBAHÇE OLUR"

Volkan'ın ise bu teklife teşekkür ederek "Benim hala kadroya dönme umudum var. Futbolu bırakacağım yer F.Bahçe olur" cevabı verdiği öğrenildi.

Volkan, özel program dahilinde çalışmalarını takımdan ayrı sürdürüyor.

YENİ TEKNİK ADAMI BEKLİYOR

Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi, Cocu'nun gidişinin ardından gelecek teknik adamla birlikte yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Kendisini affettirip kadroya dönmeyi planlayan Demirel, sarı-lacivertli formayla futbol hayatını sonlandırma niyetinde.

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