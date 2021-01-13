Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ın Kayseri Erciyesspor'dan transferinde yapılan ödemeler hakkında açıklama
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Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ın Kayseri Erciyesspor'dan transferinde yapılan ödemeler hakkında açıklama

13.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:49
Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan'ın Kayseri Erciyesspor'dan transferinde yapılan ödemeler hakkında açıklama

Çaykur Rizespor Kulübü, 2016'da Kayseri Erciyesspor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın bonservis bedelinin ilgili kulübe ödenmediği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Çaykur Rizespor Kulübü, 2016'da Kayseri Erciyesspor'dan kadrosuna kattığı Oğulcan Çağlayan'ın bonservis bedelinin ilgili kulübe ödenmediği yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Oğulcan Çağlayan'ın kendileri ile olan sözleşmesini tek taraflı feshederek Galatasaray'a transfer olmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) tarafından haksız fesih gerekçesiyle, oyuncuya 6 maç men ve 1 milyon 200 bin avro para cezası verildiği hatırlatıldı.

Kararın ardından bazı kişilerin basın kuruluşları aracılığı ile bilinçli olarak konuyu farklı mecralara çekmek için çalışma başlattığının vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüzle Kayseri Erciyesspor arasında akdedilen profesyonel futbolcu Oğulcan Çağlayan'ın transfer sözleşmesi gereğince teminat olarak Kayseri Erciyesspor'a 1 milyon avro bedelli teminat senedi verilmiştir. Dönemin Kayseri Erciyesspor Başkanı Ziya Eren'in görevden ayrılması esnasında söz konusu senedi önce şahsına, ardından kendi şirketi adına ciro ederek kulübümüz aleyhine haksız ve hukuka açıkça aykırı olarak ihtiyati haciz başvurusunda bulunmuştur. Bu gelişme üzerine kulübümüz dava açıp savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. Mahkeme tarafından verilen karar gereğince 1 milyon avro icra müdürlüğüne ödenmiştir. Yargılama ardından ise iş bu bedel Ziya Eren'in şirketi olan alacaklıya ödenmiştir. Konuyla ilgili açılan dava halen Yargıtay incelemesindedir."

"Transfer sözleşmesinden kalan 200 bin avro ile ilgili hem Ziya Eren hem de Kayseri Erciyesspor Kulübü, yargı yoluyla alacak talebinde bulunmuştur." denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Konu yargıya intikal etmiş ve kalan bakiyenin asıl hak sahibinin Kayseri Erciyesspor Kulübü mü yoksa Ziya Eren mi olduğu henüz açıklığa kavuşmamıştır. Kayseri Erciyesspor Kulübü ile eski başkanları Ziya Eren arasındaki hukuki ihtilaf nedeni ile 200 bin avronun kime ödeneceği ihtilaflı haldedir ve mahkeme süreci devam etmektedir. Yargılamaların devam ettiği ortamda kulübümüzün Oğulcan Çağlayan transferi ile ilgili borcunu ödemediğini savunmak 'kamuoyunu yanlış yönlendirmek' gibi kötü bir niyet oluşturmaktadır. Ziya Eren ve eski kulübü arasındaki ihtilaf açıktır. Haksız ve hukuka aykırı eylemlerinin perdelenmeye çalışılması amacına, Rizespor'un alet edilmesinin kabul edilemez olduğunu beyan eder, kamuoyunun takdirine arz ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı

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