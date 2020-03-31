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Recep Tayyip Erdoğan, Çaykur Rizespor, Cumhurbaşkanı, Spor

Çaykur Rizespor'dan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na 695 bin 300 liralık destek verdiklerini açıkladı.

31.03.2020 20:10 | Son Güncelleme: 31.03.2020 20:10
Çaykur Rizespor'dan

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcuların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu "Milli Dayanışma Kampanyası"na 695 bin 300 liralık destek verdiklerini açıkladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasının önemine dikkat çekilerek, "1953 yılında kurulan Çaykur Rizespor Kulübü olarak 195 bin 300 lira destek oluyoruz.? Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 'BizBizeYeterizTürkiyem' diyerek başlattığı yardım kampanyasına başkanımız Hasan Kartal da 500 bin lira ile katkı sağlamaktadır.? Kulübümüz toplamda 695 bin 300 lira bu kampanyaya destek vermiştir. Desteklerimiz bireysel anlamda devam edecektir. ?Koronavirüs birlik ve beraberliğimizden daha güçlü değil." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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