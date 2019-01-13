Çaykur Rizespor'dan Hikmet Karaman'a Tepki

Çaykur Rizespor, kulübü hedef alan açıklamaları dolayısıyla Hikmet Karaman'a tepki gösterdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor Kulübü, geçtiğimiz gün eski teknik adamları Hikmet Karaman'ın gündeme düşen açıklamalarının ardından kulübün resmi internet sitesinden bir açıklama servis etti. Açıklamada Hikmet Karaman için, özür dilemesi yerine kendini kurtarması için anlamsız cümleler kurduğunu ifadeleri yer aldı. İşte kulübün internet sitesinden yapılan açıklama: Farklı dönemlerde uzun yıllar Çaykur Rizespor'da görev yapan Hikmet Karaman'ın camiamızı ve şehrimizi hedef alan açıklamalarını üzüntüyle takip etmekteyiz. Görev yaptığı dönemlerde Rize övgüsünü her fırsatta dile getiren şahsın açıklamalarına özel bir cevap vermeye gerek duymuyoruz. Rizeli gururlu ve çalışkandır. Rizeli yanardönerliği sevmez. Rizeli aldığının karşılığını verir ve asla çamur atmaz. Metin Kalkavan demek, finalde kaybettiği rakibini tebrik edebilecek hoşgörü demektir. Yaşananları kıssadan hisselerle değerlendiriyoruz. Merhum Mehmet Akif'in dediği gibi "Yüzsüzdür insanoğlu kimse bilmez fendini, kime iyilik yaptıysan ondan koru kendini". Atalarımız 'ekmeğini yediğin kaba tükürme' derken, malum şahsiyetlerin varlığına istinaden uyarmıştı gelecek nesilleri. Biz de malumu ilam etmek için sıraladık bu kıssaları: Kıssadan hisse aklı olan için altın bileziktir. Müflis tüccar sadece kendini değil çevresindekileri de bataklığa sürükler. Münafıklar asırlardır düşmanıdır insanlığın. Vicdan adalet, mahcubiyet ise erdemlilik sanatıdır. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmaz. Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. Zararın neresinden dönersen kardır. Bir takımın hocasının koca bir camiaya bu şekilde saldırması yakışık almamıştır. Rizespor camiası bana bütün imkanları sundu fakat ben başarısız oldum özür dilerim demek yerine kendini kurtarmak için anlamsız cümleler kullanmayı yeğlemiştir. Temiz takım temiz futbol anlayışını benimseyen bir kulüp olarak sadece laf üreten isimlere camiamızda yer yoktur."

(İHA)

Kaynak: İHA