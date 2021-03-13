Çaykur Rizespor'dan 10 hafta sonra galibiyet pozu

Çaykur Rizespor galibiye hasretini Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Çaykur Rizespor galibiye hasretini Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Çaykur Rizespor'da haftalar sonra 3 puan sevinci yaşanıyor. Son galibiyetini Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep FK karşısında 3-0'lık skor ile elde eden Karadeniz ekibi, 10 haftanın ardından Hatayspor karşısında 1-0'lık üstünlükle galibiyet hasretine son verdi. Hatayspor zaferinin ardından tüm takım soyunma odasında galibiyet pozu verdi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı