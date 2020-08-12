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Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi moraller yüksek

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan 2500 rakıma sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Çaykur Rizespor'da yeni sezon öncesi moraller yüksek
12.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 12.08.2020 20:06

Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda bulunan 2500 rakıma sahip Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam ediyor.

Sezona yeni teknik direktörü Stjepan Tomas yönetiminde hazırlanan ve 4 gündür kampta antrenmanlarını sürdüren Çaykur Rizespor'da morallerin yüksek olduğu gözlendi.

Yeşil-mavililerin teknik patronu Tomas, antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni sezonda taraftarların ofansif futbol oynayan bir takım izleyeceğini aktardı.

Çaykur Rizespor'un Erzurum kampıyla ilgili Tomas, "Burası her anlamda çok güzel. Rakımın yüksek olması, kamp alanlarının tamamı çok güzel. Erzurum'dan sonra Slovenya programı yapmıştık fakat o iptal oldu. Slovenya yerine Bolu'da kampa gireceğiz." diye konuştu.

Tomas, yeni sezon için takıma yapılacak takviyelerin belirlendiğini ifade etti.

Takımdaki moralin yüksek olmasının kendilerini sevindirdiğini aktaran teknik direktör Tomas, şunları kaydetti:

"Hangi mevkiye hangi futbolcuyu düşünüyoruz hepsi belirlendi. Yakında yeni futbolcular da takıma katılacak. Süper Lig'in 21 takıma çıkarılması nedeniyle takımda geniş kadro oluşturulması lazım. Onun planlamasını yapıyoruz. Lige, kupa maçları da eklenince çok sayıda maç yapacağız. Bu yıl ligde Rize sıkıntı yaşamayacak ve daha rahat geçirecek.

Süper Lig'de takımların sayısının artması nedeniyle büyük takımlar da iyi transferler yapıyor. Bu sene zor olacak ve takımların güçlü kadro oluşturması gerekiyor. Bu nedenle daha kaliteli bir lig olacak."

Kaynak: AA

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