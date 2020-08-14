Çaykur Rizespor'da yeni sezon hazırlıkları Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampının beşinci gününde çift antrenman yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Erzurum kampının beşinci gününde çift antrenman yaptı.

Karadeniz ekibi, Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sabah kuvvet ve kondisyon çalıştı, akşam ise koşu ve ısınma hareketlerinin ardından pas organizasyonları üzerinde durdu.

Teknik direktör Stjepan Tomas yönetiminde yeni sezona hazırlanan futbolcular, yarın yapacakları antrenmanla kamp programını sürdürecek.

Kaynak: AA