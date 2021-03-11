Çaykur Rizespor'da teknik direktör Uygun ve futbolculardan "İstiklal Marşı" klibi

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik ekibi ve futbolcuları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü anısına klip hazırladı.

İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını futbolcular Selim Ay, Alberk Koç, Abdullah Durak, Mithat Pala, Tarık Çetin, İsmail Köybaşı, Gökhan Akkan ve teknik direktör Bülent Uygun'un okuduğu ve Uygun'un, asker selamı verdiği klip, yeşil-mavili ekibin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Paylaşımda, "Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'mızın kabulünün 100. yıl dönümünü kutluyor, bu vesileyle Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı