Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı
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Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

04.03.2021 12:46 | Son Güncelleme: 04.03.2021 12:50
Çaykur Rizespor'da Sumudica ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor'da Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Çaykur Rizespor'da Rumen teknik direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktör Marius Ninel Sumudica'nın sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshi edildi. Sayın Sumudica'ya yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selman KUTLU

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