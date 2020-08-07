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Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı

Çaykur Rizespor daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi resmen başladı
07.08.2020 12:12 | Son Güncelleme: 07.08.2020 12:16
Çaykur Rizespor daha önce prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde açılış konuşmasını yapan Kulüp Başkanı Hasan Kartal yeni sezonun hayırlı olmasını dileyerek, "Hocamızı tanıyoruz. Bize yabancı değil. Okan Buruk'un yardımcısı olarak burada başarılı bir dönem geçirdi. İnşallah yine güzel bir dönem geçireceğiz. Bu sene iyi niyetli başlayarak geçen yılki sıkıntıları çekmeden bir sezon çıkartacağız. Hep beraber birlik beraberlik içinde olacağız. Şehirle bütünleşeceğiz. Bu konuda basına çok iş düşüyor. Bizi yeri geldiğinde uyarın. Hep beraber bu takımın bir ucundan tutacağız. Bizi aşağıya çekmek isteyenler oluyor, ben onları düşünmüyorum. En iyisi için çalışıyoruz. İnşallah hocamızla yeni sezonda başarılara imza atacağız. Hocamız bize hiç problem çıkartmadan sözleşmeye imza attı. Hedefimiz yine üst sıralar, ilk beşe girmek için buradayız. Ama sorunlar çıkıyor, transfer hataları, sakatlıklar oluyor. Bazen istediklerimiz olmuyor. Geçen yıl ki bütçe kadar bir bütçe transfere ayırdık. Çok fazla bütçe ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok. Gerekli planlamalar için sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile hocamız çalışıyor. Sözleşmemizde bir süre maddesi yok. Hocamız çalışmak istediği sürece burada kalacak, biz de kendisi ile çalışmak istediğimiz kadar burada kalacak. Bu on yıl da olabilir. Yeter ki başarılı olalım. Bu yüzden iyi niyetli olarak biz sözleşme süresi belirlemedik" dedi.

Vedat Muriç'in Avrupa'ya transferi ile ilgili sorulan bir soruya cevap veren Kartal, oyuncunun Fenerbahçe'nin futbolcusu olduğunu belirterek, "Evet, transferi sonrası bir maddemiz var. Ama durumu ile ilgili bir bilgim yok" yanıtını verdi.'BAŞARILI OLMAK İSTİYORUZ'İmza öncesi açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Stjepan Tomas da "Başkan ve yönetime teşekkür ediyorum. Biz Okan hoca ile burada güzel günler yaşadık. Yine doğru planlama ile camiamızla iyi işler başaracağız. Başlangıç benim için de çok önemli. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim birikim ve tecrübelerimle transferi yaparak başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda yedi sekiz oyuncu var. İyi bir kamp yaparak sezona hazırlanacağız. Sözleşmesi biten, dönmeyen oyuncular var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından teknik direktör Tomas, kendini yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreni sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas stadyumda başkan Hasan Kartal ve yönetim kurulu üyeleriyle anı fotoğrafı çektirdi.

- Rize

Kaynak: DHA

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