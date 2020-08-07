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Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Rizespor'da Stjepan Tomas dönemi başladı
07.08.2020 13:17 | Son Güncelleme: 07.08.2020 14:16

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, anlaşmaya vardığı Hırvat çalıştırıcı Stjepan Tomas ile sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Kartal, yeni sezonun hayırlı olmasını diledi.

Kartal, Stjepan Tomas'ı tanıdıklarını belirterek, "Bize yabancı değil. Okan Buruk'un yardımcısı olarak burada başarılı bir dönem geçirdi. Doğru bir karar verdiğimiz düşüncesindeyiz. İnşallah bu seneyi güzel bir şekilde geçireceğiz. Biz buna son derece inanıyoruz." dedi.

Yeni sezonda başarılı olacaklarını düşündüklerini vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

"Bu sene iyi niyetli başlayarak, geçen yılki sıkıntıları çekmeden bir sezon çıkartacağız. Hep birlikte sahip çıkacağız. Birlik ve beraberlik içinde olacağız. Hocamızla bütünlük içinde beraber olacağız. Şehirle bütünleşeceğiz. Bu konuda basının rolü çok büyük. Bizi de yeri geldiğinde uyarın. Hepimiz bu takımın bir ucundan tutmak zorundayız. Yukarıya doğru iteceğiz. Aşağıya doğru çekmek yok. İçimizde bizi aşağıya doğru çekmek isteyenler var. Ben önemsemiyorum. Bizim yaptığımız iş iyi olacak. Hesabını veremeyeceğimiz hiç bir iş yapmayacağız."

Kartal, Tomas'ın kendilerine hiçbir problem çıkartmadan sözleşme imzaladığını dile getirerek, "Hedefimiz yine üst sıralar. İlk beşe girmek için buradayız. Sorunlar çıkıyor, yanlışlar, sakatlıklar oluyor. Bazen istediklerimiz olmuyor. Geçen yılki bütçe kadar transfere finansman ayırdık. Çok fazla bütçe ayırarak futbolcu alacak gücümüz yok. Gerekli planlamalar için sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile hocamız çalışıyor." diye konuştu.

Sözleşmede bir süre maddesi olmadığını aktaran Kartal, "Hocamız çalışmak istediği sürece burada kalacak, biz de kendisini çalışmak istediğimiz kadar burada tutacağız. Bu on yıl da olabilir. Yeter ki başarılı olalım. Bu yüzden iyi niyetli olarak biz sözleşme süresi belirlemedik." ifadelerini kullandı.

Kartal, bir gazetecinin Fenerbahçe'de oynayan Vedat Muriç ile ilgili sorusuna, "Yapılan bir sözleşme var. Sözleşme neticesinde bize ödenen bedel düşüldükten sonra kalandan yüzde 15 payımız var. Fenerbahçe'nin futbolcusudur. Tasarrufu onlardadır." yanıtını verdi.

Tomas: "Ben burada yabancı değilim"

Teknik direktör Stjepan Tomas, Çaykur Rizespor'a gelmesinde emeği geçen başkan ve yönetime teşekkür ederek, "Ben burada yabancı değilim. Geçen yıl Okan Buruk hocayla burada güzel günler yaşadık. Çok güzel bir çıkış yakaladık." açıklamasında bulundu.

Yine doğru planlamayla çok güzel işler yapacaklarını anlatan Hırvat çalıştırıcı, "Bu sene bizim için çok önemli. Başlangıç benim için de çok önemli. Buraya yabancı değilim. Herkesi tanıyorum. Benim kafamda ofansif oyun var. Daha iyi işler yapmak için buradayız. Bu yıl benim tecrübelerimle transfer yaparak, başarılı olmak istiyoruz. Çabuk ve yetenekli oyuncular alacağız. Kafamda 7-8 oyuncu var. İyi bir kamp yaparak sezona hazırlanacağız. Sözleşmesi biten, dönmeyen oyuncular var. 7-8 yabancı, 5-6 Türk oyuncu alarak sezona başlamayı planlıyoruz. Bu oyuncular arasında geri dönen, sözleşmesi biten oyuncular da olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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