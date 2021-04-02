Çaykur Rizespor'da, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar'a sürpriz karşılama
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Çaykur Rizespor'da, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar'a sürpriz karşılama

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Çaykur Rizespor'da, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar'a sürpriz karşılama

Süper Lig'de 34 puanla 13. sırada bulunan Çaykur Rizespor'da sakatlıklarını atlatan Loic Remy ve Aminu Umar takıma katıldı. Futbolculara arkadaşları ilginç bir hoş geldin karşılaması yaptı. O anlar renkli görüntüler oluşturdu.

Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama
Hoş geldin deyip, tekme tokat dövdüler! Süper Lig ekibinden eşine az rastlanır karşılama

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da futbolcular, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar için eşine az rastlanır bir hoş geldin karşılaması yaptı.Takımla birlikte antrenmana çıkan futbolculara arkadaşları ilginç bir hoş geldin karşılaması yaptı.

"HOŞ GELDİN SÜRPRİZİ"

Loic Remy ve Aminu Umar'a takım arkadaşları antrenman sonrası sürpriz yaptı. Çaykur Rizespor o görüntüleri, "Geçirdikleri sakatlık sürecinin ardından yeniden antrenmanlara başlayan Loic Remy ve Aminu Umar'a takım arkadaşlarından hoş geldin sürprizi" notuyla sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Çaykur Rizespor'da, sakatlıktan dönen Loicy Remy ve Aminu Umar'a sürpriz karşılama
Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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