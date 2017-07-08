Çaykur Rizespor'da, Nosa Igiebor'la Yollar Ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da, Nijeryalı oyuncu Nosa Igiebor'un sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Ofluoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TFF 1. Lig'deki yabancı sınırlaması ve teknik direktör Hikmet Karaman'ın isteği doğrultusunda takımdan gidecek oyuncularla görüşmelere devam ettiklerini söyledi.



Geçen sezon devre arasında kadroya kattıkları Nijeryalı orta saha oyuncusuna sezon başında kulüp bulması için izin verildiğini anımsatan Ofluoğlu, "Oyuncumuz ile yaptığımız görüşmede anlaşmaya vardık. Sözleşmesini alacaklarına karşılık belli bir bedel karşılığında sonlandırdık. Oyuncu Çaykur Rizespor menfaatleri doğrultusunda takımdan ayrılmak için bir miktar fedakarlık gösterdi." diye konuştu.



Ofluoğlu, Nosa Igiebor'a bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar diledi.



Nosa Igiebor, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de 13 maçta 1 gol attı.