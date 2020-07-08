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Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Çaykur Rizespor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı
08.07.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.07.2020 17:58

Süper Lig'in 31. haftasında yarın sahasında Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Çaykur Rizespor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Yeşil-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Prof.Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Hes Kablo Kayserispor maçı öncesi teknik ekip, futbolcu ve görevli yönetici ve stadyumda maç günü görev alacak kişilere yapılan PCR testlerinin tamamının negatif olarak raporlandığını belirtti.

Çaykur Rizespor ailesi olarak salgın önlemleri kapsamında sürdürdükleri hassasiyeti tüm birimlerle uygulamaya devam ettiklerini kaydeden Türüt, maç için görev yapacak 225 kişinin teste tabi tutulduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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