Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Haberler

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Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. Haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 29. Haftasında karşılaşacağı Kasımpaşa hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 29. Haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak. 12 Mart Cumartesi günü saat 16: 00'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak maçın hazırlıkları için Mehmet Cengiz Tesisleri'nde toplanan yeşil-mavili ekip, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan idman çift kale maç ile son buldu.

Öte yandan sakatlığı devam eden Aminu Umar antrenmana katılmadı.

(Ali Maşalacı/İHA)

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Kasımpaşa hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Karadeniz, Kasımpaşa, Rizespor, Spor, Güncel, Haberler

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