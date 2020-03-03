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Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Ünal Karaman yönetiminde başladı.

03.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 03.03.2020 18:56
Çaykur Rizespor'da Karaman ilk antrenmanına çıktı

Çaykur Rizespor, evinde konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü yönetiminde başladı.

Süper Lig'in 25'inci haftasında evinde Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan yeşil mavili ekip, karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde start verdi. Takım ile ilk antrenmanına çıkan Karaman, futbolcular ile toplantı gerçekleştirdi. Futbolcular antrenmana ısınma hareketleri ile başlarken, çalışma pas ve kondisyon çalışmaları ile devam etti. İdmana Mohamed Abarhoun sakatlığı nedeniyle katılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Antrenmandan detaylar


Kaynak: DHA

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