Haberler » Spor » Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi - Spor

Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör İsmail Kartal ile yollar ayrıldı.

29.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 29.02.2020 21:28
Çaykur Rizespor'da İsmail Kartal dönemi sona erdi

Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 5-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'da, teknik direktör ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Bakır, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı. Bakır, "İsmail Kartal hocamızla karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler