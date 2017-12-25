Çaykur Rizespor'da İlk Yarı Değerlendirmesi

TFF 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, taraftarın mutlu olması ve şehrin yeniden Süper Lig'e yükselebilmesi için hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti.



Bakır, yaptığı yazılı açıklamada, sezona şampiyonluk iddiasıyla başladıklarını ifade etti.



Yaşanan puan kayıpları nedeniyle kafalarda oluşan soru işaretlerinin son iki haftada alınan galibiyetlerle ortadan kaldırıldığını vurgulayan Bakır, "Ümraniyespor maçının ardından Gazişehir Gaziantep maçının da kazanılması, ikinci yarı öncesi hem takıma hem de taraftara Süper Lig yolunda güven verdi. Taraftarımızın mutlu olması ve şehrimizin yeniden Süper Lig'e yükselebilmesi için hummalı bir çalışma içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Hasan Yavuz Bakır, ilk yarının sona ermesinin ardından transfer komitesinin çalışmalara hız verdiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Öncelikli olarak iki orta saha, birer forvet ve defans oyuncusu transfer etmeyi planlıyoruz. Kaptan Kweuke'nin sakatlanması forvet transferi ihtiyacını ön plana çıkarttı. Kweuke'nin yaklaşık sekiz hafta sahalardan uzak kalacak olması ve sahalara dönüşünün mart ayından önce mümkün olmaması nedeniyle en az Kweuke kalitesinde bir golcüyü takıma kazandıracağız. Transfer yapılabilmesi için takımda bulunan bazı yabancı oyuncuların kiralanması ya da satılabilmesi adına da çalışmalar sürüyor. Bu alanda yaşanacak gelişmelerin kulübü mali anlamda da rahatlatacağına inanıyoruz."



Bakır, takımın 2 Ocak 2018 Salı günü Antalya'da toplanarak, 10 gün kamp yapacağını bildirdi.