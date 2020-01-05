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Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya Belek'te start veren Çaykur Rizespor, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

05.01.2020 19:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:48
Çaykur Rizespor'da ikinci devre hazırlıkları başladı

İkinci yarı hazırlıklarına 'te start veren , ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Konakladıkları otelin sahasında teknik direktör İsmail yönetiminde core çalışması ile başlayan idmanın tamamı basına açık yapıldı. Isınma hareketleri ile devam eden antrenman pas çalışması ile sürdü. Mavi yeşilli ekip idmanı taktiksel çalışmalarla sonlandırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İdmandan detaylarİsmail Kartal'dan görüntüler


Kaynak: DHA
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