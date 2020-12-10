Çaykur Rizespor'da hedef galibiyet serisi

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmayı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Göztepe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Stjepan Tomas, karşılaşmayı kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi.

Tomas, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Süper Lig'de oynadıkları son iki maçta puan alamadıkları için üzgün olduklarını belirtti.

Hafta içi iyi çalıştıklarını ve karşılaşacakları Göztepe'nin iyi bir takım olduğunu ifade eden Tomas, "Önemli silahları var. Onları durdurup hücuma iyi geçiş yapıp sonuçlandırmak istiyoruz. Göztepe maçında iyi aksiyonlar inşallah bize üç puan getirecektir." diye konuştu.

Ligde son oynadıkları maçta Boldrin'in olmamasının kendilerini etkilediğine değinen Tomas, "Boldrin önemli oyuncu, bu maç bizimle olacak. Bazı eksiklerimiz var. Remy'nin durumu yarın belli olacak. Baiano ve Abdullah Durak sakat ama geniş kadroya sahibiz. Oynayacak arkadaşlarımız yüzde 100 hazır olacak." ifadelerini kullandı.

Her maçın yeni bir başlangıç olduğunu kaydeden Tomas, "Göztepe maçında üç puan alıp yeni seri başlatmak istiyoruz. Ligde iki maç kazanırsanız yukarı çıkıyorsunuz. İki maç kaybedince beklentinin uzağında kaldık. Üst üste iki maçı kazanmak hedefiyle hareket ediyoruz. Üst sıralara çıkmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Tomas, yaptıkları bireysel hataların fazlalığına dikkati çekerek, bunları gidermek için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı