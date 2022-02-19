Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı - Haberler
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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çaykur Rizespor'da Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı

Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (İHA) - Çaykur Rizespor, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Çaykur Rizespor'da Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'e karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetin faturası Hamza Hamzaoğlu'na kesildi. Maç esnasında taraftarın istifa çağrısı yaptığı tecrübeli teknik adam ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi feshedildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Hamza Hamzaoğlu, Başakşehir, Rizespor, Spor, Haberler

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