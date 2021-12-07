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Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

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Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da 16. haftada karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Çaykur Rizespor'da 16. haftada karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'e tarihinin en kötü başlangıcını yapan Karadeniz Ekibi Çaykur Rizespor, Fenerbahçe karşısında aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından Lig'in 16. Haftasında Göztepe'yi ağırlayacak. Cumartesi günü saat 16.00'da Çaykur DİDİ Stadyumunda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Mehmet Cengiz Tesislerinde başlayan yeşil mavili ekip, antrenmana Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ile başladı. Dar alanda pas çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile son buldu. - RİZE

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor'da Göztepe hazırlıkları başladı

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